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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Якобсен ушла из спорта ради карьеры врача Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Якобсен ушла из спорта ради карьеры врача. Норвежская лыжница Астрид Якобсен объявила о завершении спортивной карьеры в...

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Якобсен ушла из спорта ради карьеры врача. Норвежская лыжница Астрид Якобсен объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 33 лет. "Сейчас я больше мечтаю о жизни в качестве медицинского работника, чем о лыжных гонках, поэтому нужно поставить точку. Мне нравилось завоевывать медали, но думаю, что я смогу от этого отказаться", - заявила спортсменка.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите