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Якобсен ушла из спорта ради карьеры врача
22.04.2020 22:54 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОлимпийская чемпионка по лыжным гонкам Якобсен ушла из спорта ради карьеры врача. Норвежская лыжница Астрид Якобсен объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 33 лет. "Сейчас я больше мечтаю о жизни в качестве медицинского работника, чем о лыжных гонках, поэтому нужно поставить точку. Мне нравилось завоевывать медали, но думаю, что я смогу от этого отказаться", - заявила спортсменка.
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Якобсен ушла из спорта ради карьеры врача. Норвежская лыжница Астрид Якобсен объявила о завершении спортивной карьеры в...
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