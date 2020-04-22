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Якобсен ушла из спорта ради карьеры врача

22.04.2020 22:54 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Якобсен ушла из спорта ради карьеры врача. Норвежская лыжница Астрид Якобсен объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 33 лет. "Сейчас я больше мечтаю о жизни в качестве медицинского работника, чем о лыжных гонках, поэтому нужно поставить точку. Мне нравилось завоевывать медали, но думаю, что я смогу от этого отказаться", - заявила спортсменка.

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Якобсен ушла из спорта ради карьеры врача. Норвежская лыжница Астрид Якобсен объявила о завершении спортивной карьеры в...
 
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