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«Шахтер»: «Объявление о вакансии связано с тем, что мы давно ищем тренера по физиотерапии»
23.04.2020 22:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-служба «Шахтера» прокомментировала размещение
«Сообщаем, что объявление на сайте gsz.gov.by связано с тем, что наш клуб еще с начала подготовки к сезону ищет кандидатов на должность тренера по физиотерапии.
Поиск идет с января и объявление обновляется раз в месяц. Но некоторые СМИ преподнесли это как «новость», — говорится в сообщении.
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Пресс-служба «Шахтера» прокомментировала размещение вакансии тренера на сайте службы занятости.
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