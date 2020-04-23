«Шахтер»: «Объявление о вакансии связано с тем, что мы давно ищем тренера по физиотерапии»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба «Шахтера» прокомментировала размещение вакансии тренера на сайте службы занятости.

«Сообщаем, что объявление на сайте gsz.gov.by связано с тем, что наш клуб еще с начала подготовки к сезону ищет кандидатов на должность тренера по физиотерапии.

Поиск идет с января и объявление обновляется раз в месяц. Но некоторые СМИ преподнесли это как «новость», — говорится в сообщении.

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