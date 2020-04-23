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Месси предпочел бы видеть в «Барсе» Неймара, а не Лаутаро

23.04.2020 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы в команду вернулся нападающий «ПСЖ» Неймар.

Источники в каталонском клубе утверждают, что Месси выбрал бы бразильца, если будет стоять выбор между Неймаром и Лаутаро Мартинесом из «Интера».

При этом сам Мартинес хотел бы перейти в «Барселону» и играть вместе со своим соотечественником Месси.

«Барса» давно интересуется 22-летним форвардом «нерадзурри», однако, как сообщалось ранее, вероятно, не сможет позволить себе его трансфер.

 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы в команду вернулся нападающий «ПСЖ» Неймар.Источники в каталонском клубе утверждают, что Месси выбрал бы...
 
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