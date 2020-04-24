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В субботу «Волна» сыграет со «Сморгонью», «Стэнлес» примет «Чайку»
24.04.2020 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Волна» отправится на первый выезд в сезоне в Сморгонь. Поединок с местной командой начнется в 16:00. На Youtube-канале пинчан планируется провести
Выступающий во второй лиге «Стэнлес» после успешного выезда в Минск на поле Академии футбола будет играть с «Чайкой» из Зельвы. Отметим, что соперник пинчан свой первый матч сезона проиграл. Игра начнется в 15:00.
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