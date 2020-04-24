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Мужская гандбольная сборная Беларуси выступит в финальной части чемпионата мира - 2021

24.04.2020 20:42 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

На заседании европейской федерации вида спорта принято решение отменить решающий раунд квалификации, где команда Юрия Шевцова должна была сыграть против победителя пары Польша - Литва. Участники от Европы выбраны по рейтингу сборных. Чемпионат мира в Египте должен пройти в январе следующего года.
 
 
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На заседании европейской федерации вида спорта принято решение отменить решающий раунд квалификации, где команда Юрия Шевцова должна была сыграть против...
 
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