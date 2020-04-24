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Прямая трансляция матча минского "Динамо" против "Смолевичей" на телеканале "Беларусь 5"
24.04.2020 20:42 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ эти минуты "бело-синие" проводят второй тайм в поединке против "Смолевичей". Прямая трансляция на
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В эти минуты "бело-синие" проводят второй тайм в поединке против "Смолевичей". Прямая трансляция на "Беларусь 5". Затем в эфире еще одна игра 6-го тура чемпионата...
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