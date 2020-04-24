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У «Городеи» появился беттинг-партнер, работающий в Турции и странах Ближнего Востока

25.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

У «Городеи» появился новый спонсор. Клуб объявил о партнерском соглашении с букмекерской компанией Superbetin, которая известна по работе в Турции и странах Ближнего Востока.

Директор «Городеи» Александр Марченко поблагодарил Superbetin.com за поддержку и надеется, что это поможет донести информацию о городейской футбольной команде в Турцию и на Ближний Восток.

«Мы рады объявить о нашем взаимном сотрудничестве с нашим новым партнером Superbetin.com. Успехи нашего клуба заметны не только в Беларуси, но и в других странах. Публика видит наши достижения в этом сезоне как на поле, так и за его пределами. Мы рады начать сотрудничество с успешной компанией, которая хочет добиться еще больших успехов, как и наш клуб», – сказал Марченко.

Представитель Superbetin.com признался, что рад сотрудничеству с клубом.

«Мы рады объявить о нашем партнерстве с ФК «Городея». Это партнерство подчеркивает нашу позицию как ведущего игрока в онлайн-ставках на спорт в Турции и на Ближнем Востоке. Мы рады сотрудничать с болельщицким движением ФК «Городея» и быть связанными с одним из самых самобытных клубов в Беларуси, что поможет нам достичь нашей цели — сделать Superbetin всемирно известным не только в Турции и Среднем Востоке», — цитирует представителя букмекерской компании официальный сайт «Городеи».

 
 
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