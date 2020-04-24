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Вторая лига. Субботний матч 2-го тура «Стэнлес» – «Чайка» в Пинске отменен по причине неявки команды из Зельвы
24.04.2020 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч 2-го тура второй лиги чемпионата Беларуси «Стэнлес» – «Чайка», запланированный на субботу, 25 апреля, не состоится по причине неявки команды из Зельвы в назначенное время. Игра должна была начаться в 15.00.
«Из-за невозможности команды «Чайка» (Зельва) прибыть в запланированное и согласованное заблаговременно сторонами время, соперник отказывается от участия во втором туре чемпионата среди команд второй лиги.
В намеченное время будет проведена двухсторонняя игра ФК «Стэнлес», – говорится в сообщении пинского клуба.
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Вторая лига. Субботний матч 2-го тура «Стэнлес» – «Чайка» в Пинске отменен по причине неявки команды из Зельвы
Матч 2-го тура второй лиги чемпионата Беларуси «Стэнлес» – «Чайка», запланированный на субботу, 25 апреля, не состоится по причине неявки команды из Зельвы в...
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