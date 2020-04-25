Сергей Гуренко: «Это мое было решение, чтобы даже с Шитовым разорвали контракт»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер минского Сергей Гуренко рассказал, почему отправил в дубль.

«Это мое было решение, чтобы даже с человеком разорвали контракт. Игорь Шитов очень грубо и жестко сыграл в Павловски и вместо того, чтобы извиниться, и инцидент был бы исчерпан, он начал агрессивно себя вести. И Леша ( Риос – Tribuna.com) высказал в спокойной форме: «Зачем ты это делаешь?». Понятно, что опять пошла жесткая и очень агрессивная со стороны Игоря манера общения к Леше. Конечно, я это все пресек, и инцидент был исчерпан. Не было больше вопросов, тема закрыта, эпизоды такие бывают часто на тренировках, и это не проблема.

Но проблема в том, что случилось после тренировки, когда два футболиста зашли в тренажерный зал. И без предупреждения, в тот момент, когда человек был расслаблен, сбоку был нанесен удар, причем удар, который мог иметь самые серьезные последствия» – сказал Гуренко в эфире «Превью» на « Беларусь 5 ».

«Шитов должен быть примером для молодых ребят. А вот это поведение — это... . Честно скажу, когда его вернули в команду , я думал, что он публично извинится за инцидент перед командой, тренерским штабом, болельщиками. Но этого не последовало.

Сейчас новый тренерский штаб. Им выбирать, разбираться с этим делом», — сказал Гуренко в эфире «Спорт-центра» на « Беларусь 5 ».

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