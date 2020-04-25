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Сергей Гуренко: «Это мое было решение, чтобы даже с Шитовым разорвали контракт»
25.04.2020 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-тренер минского
«Это мое было решение, чтобы даже с человеком разорвали контракт. Игорь Шитов очень грубо и жестко сыграл в Павловски и вместо того, чтобы извиниться, и инцидент был бы исчерпан, он начал агрессивно себя вести. И Леша (
Но проблема в том, что случилось после тренировки, когда два футболиста зашли в тренажерный зал. И без предупреждения, в тот момент, когда человек был расслаблен, сбоку был нанесен удар, причем удар, который мог иметь самые серьезные последствия» – сказал Гуренко в эфире «Превью» на «
«Шитов должен быть примером для молодых ребят. А вот это поведение — это... . Честно скажу, когда его
Сейчас новый тренерский штаб. Им выбирать, разбираться с этим делом», — сказал Гуренко в эфире «Спорт-центра» на «
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Экс-тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, почему отправил Игорь Шитова в дубль.
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