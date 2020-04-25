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Владимир Шантарович: «Говорить, что все плохо в стране – у меня даже такой мысли никогда не было»

25.04.2020 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси по гребле Владимир Шантарович рассказал о том, как жил в 90-е годы.

- А было до спорта в 90-е?

– Я скажу, что, во-первых, я думаю, те руководители, которые работали в экономике, я думаю, все старались, как накормить страну. Вот – привести ее в порядок, убрать эти очереди за хлебом, за спичками, за мылом. Все было – проблема. Все – проблема, и еще здесь до спорта. Поэтому да.

Уже мы начали понимать, что в стране лодочка уже стоит тысячу долларов. Это мы раньше как-то не осознавали. Получалось, что кто-то нам что-то в клюве приносил. А тут надо что-то делать!

Ты прекрасно понимаешь, что все. Ты уже становишься не востребован. И вот эти годы становления в независимом нашем – они тоже затянулись. Они тянулись до 2000-х. К концу 2000-х уже пришел какой-то, какой-то уже начинался порядок. Уже что-то начало получаться в нашей стране. Вот у меня такое чувство.

- А не было такого, что какая тренерская работа – вот люди в Польшу ездят, продают товары, а Вы сидите тут за 15 долларов?

– В принципе, и такие мысли были. И вот понимаете, мне иногда задают такой вопрос: «Шантарович, а какой ты самый совершил подвиг в жизни, что ж ты такое сделал?» И мне кажется, один из подвигов, это не подвиг – не знаю, что это – что я остался. Многие поуходили, уезжали. А я брал свой рюкзачок – там 9-а ходила у нас автобус в Новики, там база была. И я в полдевятого стартовал – полдевятого вечера назад.

И вот тоже те дети, которые с нами совершенствовали свое мастерство – я прекрасно понимал. Я говорю: «Ну что вы кушали дома? Наверное, сала нарубались?» Они мне говорили: «Владимирович, сало может быть 1-2 раза в неделю». Понимаете, как тогда люди жили?

Я скажу, что пережили мы это время. Пусть болезненно, но мы его пережили. По-другому ну как выживешь? Пережили! И сразу расклеиться, и говорить, что все плохо в стране – у меня даже такой мысли никогда не было. Я понял, что сегодня нужно – вот такая жизнь. И ячейка стала – это твоё государство, это твоя семья. Все, больше ничего. И ты выживай. Но государство все равно притянет рано или поздно – придёт какой-то порядок, экономика выстроится. Такого ералаша быть не должно. Я верил каждый день, – сказал Шантарович.

«Мы помешаны на музыке. Это залог энергии». Вы точно этого не знали про сборную Беларуси по теннису

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Главный тренер сборной Беларуси по гребле Владимир Шантарович рассказал о том, как жил в 90-е годы.
 
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