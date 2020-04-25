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Кучеров о ЧБ: «Уровень РПЛ выше. Другой вопрос, сколько там платят, и соответствует ли это их мастерству»

25.04.2020 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший тренер «Нафтана» и минского «Динамо», селекционер Павел Кучеров поделился мнением о чемпионате Беларуси. Отметим, что специалист сейчас живет в Нидерландах.

- В России бывший глава РФС Колосков чемпионат Беларуси назвал порнографией, Аршавин говорил, что под такой футбол хорошо засыпать, хватало других едких высказываний. Россиянин Сергей Ташуев, работавший в «Шахтере», наоборот сказал, что по соотношению цена/качество ЧБ выше, чем РПЛ, мол, в России финансирование в десятки раз лучше, а качество игры и мастерство не сильно отличается. Как вы относительно с таким высказываниям?

– На мой взгляд, все высказывания некорректные. Рассмотрим слова Колоскова и Аршавина. Конечно, когда чемпионат проводится без зрителей с голыми трибунами, то это сразу минус для антуража и восприятия, негативная окраска.

Когда смотришь это по телевизору, то кажется, что уровень футбола еще ниже. И надо признать, что стадионы в Беларуси за исключением двух-трех арен не соответствуют европейским стандартам. В той же России к чемпионату мира построили солидные стадионы. С одной стороны понимаю высказывания Колоскова и Аршавина, но неправильно совсем принижать уровень. Если смотришь на футбол, то всегда можно найти что-то интересное.

А слова Сергея Ташуева. На футболе никто не смотрит на соотношение цена/качество. На матч «Зенит»«Спартак» приходит 60 тысяч зрителей, никого же не интересует, за сколько они играют, сколько получают, мы видим продукт: заполненный стадион. Или «Локомотив» играет в Лиге чемпионов и привозит «Ювентус» с Кришатиану Роналду. Этот факт говорит, что там уровень выше.

Другой вопрос, сколько там платят, и соответствует ли это их мастерству. Но в любом случае в РПЛ больше индивидуально сильных футболистов, чем в ЧБ, – сказал Кучеров.

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Бывший тренер «Нафтана» и минского «Динамо», селекционер Павел Кучеров поделился мнением о чемпионате Беларуси.
 
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