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Вторая лига. 2-й тур. «Стэнлес» забил 15 голов «Чайке», «Барановичи» уступили «Динамо-Брест-1960», «Шахтер» Петриков выиграл у «Виктории» и другие матчи
25.04.2020 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Группа А
Островец – Кронон 2:0 (1:0, 1:0)
25.04.2020. 13:00 Островец, Городской стадион
Стэнлес-ДЮСШ-3 – Чайка 15:0 (7:0, 8:0)
25.04.2020. 15:00 Пинск, Стадион Академии Футбола
Барановичи – Динамо-Брест-1960 2:3 (1:0, 1:3)
25.04.2020. 15:00 Барановичи, Стадион «Локомотив»
Мелиоратор – Ивацевичи 2:0 (1:0, 1:0)
25.04.2020. 16:00 Житковичи, Стадион «Центральный»
БГУ Минск – Першы Рэгіён
25.04.2020. 18:00 Минск, Стадион РЦОР-БГУ
Группа Б
Шахтер – Виктория 5:2 (2:2, 3:0)
25.04.2020. 14:00 Петриков, ФОК «Припять»
СМИавтотранс – Энергетик-БГАТУ 4:2 (1:2, 3:0)
25.04.2020. 14:00 пос. Октябрьский, Стадион ФОК «Октябрьский» (искусств. поле)
Жлобин – Полоцк 2019
25.04.2020. 15:00 Жлобин, Стадион «Локомотив»
Днепр – Горки
25.04.2020. 15:00 Рогачев, Стадион ДЮСШ-1
Днепр-Могилев – Осиповичи 2:0 (1:0, 0:0)
25.04.2020. 15:00 Могилев, Футбольный манеж
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Вторая лига. 2-й тур. «Стэнлес» забил 15 голов «Чайке», «Барановичи» уступили «Динамо-Брест-1960», «Шахтер» Петриков выиграл у «Виктории» и другие матчи
Группа А Островец – Кронон 2:0 (1:0, 1:0) 25.04.2020.
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