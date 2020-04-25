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Вторая лига. 2-й тур. «Стэнлес» забил 15 голов «Чайке», «Барановичи» уступили «Динамо-Брест-1960», «Шахтер» Петриков выиграл у «Виктории» и другие матчи

25.04.2020 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Группа А

Островец – Кронон  2:0 (1:0, 1:0)

25.04.2020. 13:00 Островец, Городской стадион

Стэнлес-ДЮСШ-3 – Чайка 15:0 (7:0, 8:0)

25.04.2020. 15:00 Пинск, Стадион Академии Футбола

Барановичи – Динамо-Брест-1960 2:3 (1:0, 1:3)

25.04.2020. 15:00 Барановичи, Стадион «Локомотив»

Мелиоратор – Ивацевичи 2:0 (1:0, 1:0)

25.04.2020. 16:00 Житковичи, Стадион «Центральный»

БГУ Минск – Першы Рэгіён 

25.04.2020. 18:00 Минск, Стадион РЦОР-БГУ

Группа Б

Шахтер – Виктория 5:2 (2:2, 3:0)

25.04.2020. 14:00 Петриков, ФОК «Припять»

СМИавтотранс – Энергетик-БГАТУ 4:2 (1:2, 3:0)

25.04.2020. 14:00 пос. Октябрьский, Стадион ФОК «Октябрьский» (искусств. поле)

Жлобин – Полоцк 2019

25.04.2020. 15:00 Жлобин, Стадион «Локомотив»

Днепр – Горки

25.04.2020. 15:00 Рогачев, Стадион ДЮСШ-1

Днепр-Могилев – Осиповичи 2:0 (1:0, 0:0)

25.04.2020. 15:00 Могилев, Футбольный манеж

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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