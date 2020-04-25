|
Мезин, Копать и Грабовский попали в лучшую пятерку сборной Беларуси всех времен по версии ИИХФ
25.04.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Международная федерация хоккея на официальном сайте представила символическую сборную Беларуси всех времен.
В нее вошли голкипер Андрей Мезин, защитники Руслан Салей и Владимир Копать, а также форварды Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков и Михаил Грабовский.
Мезин выступал за сборную Беларуси на 13 чемпионатах мира и провел 58 матчей.
Салей – участник Олимпийских игр 1998, 2002 и 2010 годов. На чемпионатах мира он провел 46 матчей за Беларусь и набрал 23 (8+15) очка. В НХЛ Салей провел 917 игр за «Анахайм», «Флориду», «Колорадо» и «Детройт». Защитник погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе «Локомотива».
Копать – автор решающей шайбы в ворота Швеции в четвертьфинале Олимпиады-2002.
Калюжный провел 118 матчей за сборную Беларуси и набрал 101 очко.
Цыплаков провел 331 матч в НХЛ за «Лос-Анджелес» и «Баффало». В составе сборной Беларуси сыграл 33 матча, в которых набрал 42 (20+22) очка. 1 декабря 2019 года Цыплаков скончался на 51-м году жизни.
Грабовский играл за сборную на восьми чемпионатах мира. В НХЛ он провел 534 матча за «Монреаль», «Торонто», «Вашингтон» и «Айлендерс».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация хоккея на официальном сайте представила символическую сборную Беларуси всех времен.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)