Мезин, Копать и Грабовский попали в лучшую пятерку сборной Беларуси всех времен по версии ИИХФ

Источник материала: Tribuna.com

Международная федерация хоккея на официальном сайте представила символическую сборную Беларуси всех времен.

В нее вошли голкипер Андрей Мезин, защитники Руслан Салей и Владимир Копать, а также форварды Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков и Михаил Грабовский.

Мезин выступал за сборную Беларуси на 13 чемпионатах мира и провел 58 матчей.

Салей – участник Олимпийских игр 1998, 2002 и 2010 годов. На чемпионатах мира он провел 46 матчей за Беларусь и набрал 23 (8+15) очка. В НХЛ Салей провел 917 игр за «Анахайм», «Флориду», «Колорадо» и «Детройт». Защитник погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе «Локомотива».

Копать – автор решающей шайбы в ворота Швеции в четвертьфинале Олимпиады-2002.

Калюжный провел 118 матчей за сборную Беларуси и набрал 101 очко.

Цыплаков провел 331 матч в НХЛ за «Лос-Анджелес» и «Баффало». В составе сборной Беларуси сыграл 33 матча, в которых набрал 42 (20+22) очка. 1 декабря 2019 года Цыплаков скончался на 51-м году жизни.

Грабовский играл за сборную на восьми чемпионатах мира. В НХЛ он провел 534 матча за «Монреаль», «Торонто», «Вашингтон» и «Айлендерс».