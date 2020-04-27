Седокова – о Белькевиче: «Даже сейчас меня каждый день осуждают, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера»

Источник материала: Tribuna.com

Бывшая жена Валентина Белькевича Анна Седокова рассказала, почему ушла от него.

«О чем мы с вами говорим, если даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера (абьюзер – тот, кто подвергает других насилию – Tribuna.com)? Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама.

И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась. Как меня называют? Думаю, вы и сами прекрасно знаете, читали. Так это я. Как там говорится, «богатая и успешная».

Мы (женщины, общество, пресса) должны прекратить судить о состоятельности женщины по тому, есть ли у нее мужчина или нет. Замужем она или нет. Есть ли у нее дети в 35 или нет.

Женщина, как и мужчина, – это личность. И не поверите, быть счастливой без мужчины (плохонького, пьющего, бьющего, но хоть какого) тоже можно.

Я бы очень хотела видеть в рекламных компаниях и на обложках журналов больше женщин, самостоятельно построивших бизнесы; счастливых матерей-одиночек без выносов «Я мечтаю однажды встретить его».

Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть», – написала Седокова.

Белькевич и Седокова женились в июне 2004-го. Меньше чем через два года пара рассталась.

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