|
Седокова – о Белькевиче: «Даже сейчас меня каждый день осуждают, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера»
27.04.2020 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывшая жена Валентина Белькевича Анна Седокова рассказала, почему ушла от него.
«О чем мы с вами говорим, если даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера (абьюзер – тот, кто подвергает других насилию – Tribuna.com)? Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама.
И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась. Как меня называют? Думаю, вы и сами прекрасно знаете, читали. Так это я. Как там говорится, «богатая и успешная».
Мы (женщины, общество, пресса) должны прекратить судить о состоятельности женщины по тому, есть ли у нее мужчина или нет. Замужем она или нет. Есть ли у нее дети в 35 или нет.
Женщина, как и мужчина, – это личность. И не поверите, быть счастливой без мужчины (плохонького, пьющего, бьющего, но хоть какого) тоже можно.
Я бы очень хотела видеть в рекламных компаниях и на обложках журналов больше женщин, самостоятельно построивших бизнесы; счастливых матерей-одиночек без выносов «Я мечтаю однажды встретить его».
Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть», – написала Седокова.
Белькевич и Седокова женились в июне 2004-го. Меньше чем через два года пара рассталась.
Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Седокова – о Белькевиче: «Даже сейчас меня каждый день осуждают, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера»
Бывшая жена Валентина Белькевича Анна Седокова рассказала, почему ушла от него.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)