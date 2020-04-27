ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Волна» уступила «Сморгони»: комментарий тренера и ВИДЕО

27.04.2020 — Новости Спорта | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

«Волна» уступила «Сморгони»: комментарий тренера и ВИДЕО

В субботу «Волна» во втором туре первой лиги играла со «Сморгонью» и уступила 0:2. Главный тренер команды Вадим Беленко прокомментировал исход матча:

— Матч в Сморгони наша команда начала активно. Мы часто проникали в штрафную площадь хозяев и создавали потенциальные угрозы их воротам. Первый тайм смело можно отнести к хорошим, потому что футболисты на неплохом уровне выполняли то, что предлагалось им делать против данного соперника. Но во всех этих ситуациях отсутствовало самое важное — результативный удар. К сожалению, качественно удержать такую линию игры на протяжении всего матча мы не смогли. В концовке первого тайма последовало несколько неаккуратных передач, потерь мяча, которые помогли хозяевам изменить характер противостояния.

Наши замены в перерыве матча и середине второго тайма были направлены на возвращение утраченной остроты в атаке, на то, чтобы наша игра в передней линии ускорилась. Но это удалось осуществить лишь в нескольких эпизодах. Первый гол в наши ворота родился после банального выноса игрока соперника подальше от своих ворот и весьма спорной ситуации с положением «вне игры» у футболиста, забившего этот мяч. После этого обе команды моментально перестроились. У нас уже не было кадровых ресурсов для замен, поскольку на скамейке запасных оставались футболисты с незалеченными травмами. В самом конце матча хозяевам удалось после углового отличиться второй раз. Команда впервые проиграла в этом году.

По информации пресс-службы ФК «Волна».

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« До +23°С ожидается в Беларуси 28 апреля
Карпенко: обсуждается вопрос смещения сроков вступительной кампании »
Новости дня
Новости спорта
 
Седокова – о Белькевиче: «Даже сейчас меня каждый день осуждают, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика