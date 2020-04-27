«Волна» уступила «Сморгони»: комментарий тренера и ВИДЕО

Источник материала: Полесская правда

В субботу «Волна» во втором туре первой лиги играла со «Сморгонью» и уступила 0:2. Главный тренер команды Вадим Беленко прокомментировал исход матча:

— Матч в Сморгони наша команда начала активно. Мы часто проникали в штрафную площадь хозяев и создавали потенциальные угрозы их воротам. Первый тайм смело можно отнести к хорошим, потому что футболисты на неплохом уровне выполняли то, что предлагалось им делать против данного соперника. Но во всех этих ситуациях отсутствовало самое важное — результативный удар. К сожалению, качественно удержать такую линию игры на протяжении всего матча мы не смогли. В концовке первого тайма последовало несколько неаккуратных передач, потерь мяча, которые помогли хозяевам изменить характер противостояния.

Наши замены в перерыве матча и середине второго тайма были направлены на возвращение утраченной остроты в атаке, на то, чтобы наша игра в передней линии ускорилась. Но это удалось осуществить лишь в нескольких эпизодах. Первый гол в наши ворота родился после банального выноса игрока соперника подальше от своих ворот и весьма спорной ситуации с положением «вне игры» у футболиста, забившего этот мяч. После этого обе команды моментально перестроились. У нас уже не было кадровых ресурсов для замен, поскольку на скамейке запасных оставались футболисты с незалеченными травмами. В самом конце матча хозяевам удалось после углового отличиться второй раз. Команда впервые проиграла в этом году.