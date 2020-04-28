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Кузьминич о решении играть на плохом поле в Светлогорске: «За техническое поражение нам бы никто эту победу на оплачивал»
28.04.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «
– Скажу честно, впервые в карьере увидел такое поле, как в Светлогорске. Мы готовились к плохому газону, но чтобы к такому... Конечно, плохие поля были. Они и есть, что здесь скрывать. Такое ощущение, что этим полем никто не занимается, скажем так. И о каком-то футболе говорить не приходится.
– Ранее сталкивались с предложением инспектора засчитать техническое поражение в подобной ситуации?
– Нет, в первый раз. Да, действительно, такой разговор имел место быть.
– Насколько известно, именно вы приняли решение сыграть.
– Да. И здесь ряд причин. Во-первых, в Светлогорск приехали наши болельщики. Во-вторых, какие бы у нас большие или маленькие деньги не были, это деньги, и ребята за них играют. То есть от этого зависит благополучие их семей. Понятно, что за техническое поражение нам бы никто эту победу на оплачивал, – сказал
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Кузьминич о решении играть на плохом поле в Светлогорске: «За техническое поражение нам бы никто эту победу на оплачивал»
Главный тренер «Крумкачоў» Сергей Кузьминич объяснил, почему команда решила сыграть с «Химиком» (4:0), несмотря на неудовлетворительное состояние газона.
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