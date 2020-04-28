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Кузьминич о решении играть на плохом поле в Светлогорске: «За техническое поражение нам бы никто эту победу на оплачивал»

28.04.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Крумкачоў» Сергей Кузьминич объяснил, почему команда решила сыграть с «Химиком» (4:0), несмотря на неудовлетворительное состояние газона.

– Скажу честно, впервые в карьере увидел такое поле, как в Светлогорске. Мы готовились к плохому газону, но чтобы к такому... Конечно, плохие поля были. Они и есть, что здесь скрывать. Такое ощущение, что этим полем никто не занимается, скажем так. И о каком-то футболе говорить не приходится.

– Ранее сталкивались с предложением инспектора засчитать техническое поражение в подобной ситуации?

– Нет, в первый раз. Да, действительно, такой разговор имел место быть.

– Насколько известно, именно вы приняли решение сыграть.

– Да. И здесь ряд причин. Во-первых, в Светлогорск приехали наши болельщики. Во-вторых, какие бы у нас большие или маленькие деньги не были, это деньги, и ребята за них играют. То есть от этого зависит благополучие их семей. Понятно, что за техническое поражение нам бы никто эту победу на оплачивал, – сказал Кузьминич.

Поле в Светлогорске – это ужас: у города нет денег, ямы засыпаны песком, футболисты сами носят грунт

 
 
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Главный тренер «Крумкачоў» Сергей Кузьминич объяснил, почему команда решила сыграть с «Химиком» (4:0), несмотря на неудовлетворительное состояние газона.
 
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Главный тренер «Химика»: «Футболисты своими силами грунт приносили. У властей Светлогорска, наверное, нет денег»
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