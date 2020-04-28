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Главный тренер «Химика»: «Футболисты своими силами грунт приносили. У властей Светлогорска, наверное, нет денег»

28.04.2020 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Химика» Олег Черепнев объяснил, почему в Светлогорске плохое состояние газона.

– Власти города не выделяют финансирование на стадион. На уход нет денег – нет ни семян, ни воды. Ничего не выделяется. Этот вопрос не ко мне – есть власти города, вот им и задавайте. Я к стадиону никакого отношения не имею. У меня команда – вот мой круг ответственности.

– Следующая домашняя игра у «Химика» запланирована на 10 мая против «Спутника». Трава успеет подрасти?

– Не успеет. Газоном никто не занимается. Футболисты своими силами грунт приносили. Все держится на команде. У властей города, наверное, нет денег. Были бы деньги – сделали. В прошлом году ведь занимались этим, газон нормальный был. Но судить точно не буду, меня в команде не было, – сказал Черепнев.

Поле в Светлогорске – это ужас: у города нет денег, ямы засыпаны песком, футболисты сами носят грунт

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Главный тренер «Химика» Олег Черепнев объяснил, почему в Светлогорске плохое состояние газона.
 
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