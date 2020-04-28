Маклюков о нежелании Скабелки руководить сборной Казахстана: «В чем-то он прав, зачем ему эти риски?»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Барыса» Алексей Маклюков поделился мнением об уходе из команды главного тренера Андрея Скабелки .

– Когда отменились игры с «Сибирью», уже было ясно, что Андрей Скабелка уходит?

– Я скажу со стороны игрока, никто не знал и не подозревал. В команде разговоров не было. По сути, если бы мы не закончили сезон досрочно из-за пандемии, возможно, и до сих пор бы никто не знал. Просто так сложилась ситуация, что мы раньше закончили, начались разговоры по поводу контрактов. Играй мы сейчас еще сезон, дай бог, уже узнали бы что-то.

Однозначно, могу сказать, что ни в феврале, ни в декабре, ни в январе мы ничего о будущем Андрея Скабелки не знали. Единственное, знали, что подходит к завершению его контракт. Никакой дополнительный информации не было. Даже сейчас, когда мы уже точно знаем об его уходе, не знаю, как бы это могло выглядеть. Он же не будет каждому звонить.

– Как отнеслись к уходу Андрея Скабелки, в частности, что он не захотел дальше работать со сборной Казахстана?

– Это его решение. В чем-то он прав. Мне трудно давать оценки. Если бы мы прошли квалификацию, Андрей Скабелка бы так не говорил, наверное. Все бы были довольны, и на чемпионат мира поехали бы с хорошим настроением. А так как случился такой провал, он решил, что сделал ошибку. Еще раз скажу, это его право, выдвинул свои условия.

– Поражение от Польши на олимпийской квалификации – как это можно оправдать?

– Да никак. В первые дни после матча была довольно острая обстановка в раздевалке. Никто не знал, что дальше. Как Андрей Скабелка сам где-то говорил, он думал, что его, может, даже и снимут за эту неудачу. Это одна из причин, почему он не захотел совмещать два поста. Зачем эти риски? – сказал Маклюков.

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