ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Маклюков о нежелании Скабелки руководить сборной Казахстана: «В чем-то он прав, зачем ему эти риски?»

28.04.2020 13:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Барыса» Алексей Маклюков поделился мнением об уходе из команды главного тренера Андрея Скабелки

– Когда отменились игры с «Сибирью», уже было ясно, что Андрей Скабелка уходит?

– Я скажу со стороны игрока, никто не знал и не подозревал. В команде разговоров не было. По сути, если бы мы не закончили сезон досрочно из-за пандемии, возможно, и до сих пор бы никто не знал. Просто так сложилась ситуация, что мы раньше закончили, начались разговоры по поводу контрактов. Играй мы сейчас еще сезон, дай бог, уже узнали бы что-то.

Однозначно, могу сказать, что ни в феврале, ни в декабре, ни в январе мы ничего о будущем Андрея Скабелки не знали. Единственное, знали, что подходит к завершению его контракт. Никакой дополнительный информации не было. Даже сейчас, когда мы уже точно знаем об его уходе, не знаю, как бы это могло выглядеть. Он же не будет каждому звонить.

– Как отнеслись к уходу Андрея Скабелки, в частности, что он не захотел дальше работать со сборной Казахстана?

– Это его решение. В чем-то он прав. Мне трудно давать оценки. Если бы мы прошли квалификацию, Андрей Скабелка бы так не говорил, наверное. Все бы были довольны, и на чемпионат мира поехали бы с хорошим настроением. А так как случился такой провал, он решил, что сделал ошибку. Еще раз скажу, это его право, выдвинул свои условия.

– Поражение от Польши на олимпийской квалификации – как это можно оправдать?

– Да никак. В первые дни после матча была довольно острая обстановка в раздевалке. Никто не знал, что дальше. Как Андрей Скабелка сам где-то говорил, он думал, что его, может, даже и снимут за эту неудачу. Это одна из причин, почему он не захотел совмещать два поста. Зачем эти риски? – сказал Маклюков. 

Пора ставить на высшую лигу! Здесь дают бонус 4% от каждого пополнения

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Барыса» Алексей Маклюков поделился мнением об уходе из команды главного тренера Андрея Скабелки.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ведущий «ЯСНАе ТВ» Аврамчик: «Динамо» привозит качественных соперников и делает шоу. Не понимаю, почему в Минске это так мало ценят»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика