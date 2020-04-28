Анатолий Варивончик: «Лимиты, установленные в нашей экстралиге, не способствуют успешному выступлению в Лиге чемпионов»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель гендиректора Анатолий Варивончик прокомментировал новость о том, что клуб выступит в Лиге чемпионов.

– Наверное, можно расценить это как заслугу клуба. Ведь «Неман» достойно представлял страну в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов. На матчах собиралось большое количество зрителей. Для нас это важный турнир. Международные соревнования – это престиж. А уровень Лиги чемпионов еще и гораздо выше, чем того же Континентального кубка. Это отличный опыт для тех игроков, которые будут у нас в команде.

– Насколько сложно в нынешних условиях собрать боеспособную команду для выступления в Лиге чемпионов?

– Конечно, сложно. Но будем стараться держать марку. Сейчас соберемся и будем решать, что можно предпринять. Лимиты, установленные в нашей экстралиге, не способствуют успешному выступлению в чемпионов, потому что там играют без таких ограничений. Но будем как-то преодолевать эти трудности.

– Какого результата хотите достичь в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов?

– Мы только сегодня узнали, что участвуем. Что старт переносится с 3 сентября на 6 октября, и что в связи с эпидемиологической обстановкой он может быть отсрочен еще на месяц. К тому же в этом сезоне не будет групповой стадии, сразу начинаем с плей-офф. Задачи мы обязательно будем ставить, только не сегодня. Давайте к этому разговору вернемся позже. Мы рады, что нам выделили пропуск в Лигу чемпионов, но цели во многом будут зависеть от того, какой состав удастся сформировать, – сказал Варивончик.