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Анатолий Варивончик: «Лимиты, установленные в нашей экстралиге, не способствуют успешному выступлению в Лиге чемпионов»

28.04.2020 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заместитель гендиректора «Немана» Анатолий Варивончик прокомментировал новость о том, что клуб выступит в Лиге чемпионов.

– Наверное, можно расценить это как заслугу клуба. Ведь «Неман» достойно представлял страну в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов. На матчах собиралось большое количество зрителей. Для нас это важный турнир. Международные соревнования – это престиж. А уровень Лиги чемпионов еще и гораздо выше, чем того же Континентального кубка. Это отличный опыт для тех игроков, которые будут у нас в команде.

– Насколько сложно в нынешних условиях собрать боеспособную команду для выступления в Лиге чемпионов?

– Конечно, сложно. Но будем стараться держать марку. Сейчас соберемся и будем решать, что можно предпринять. Лимиты, установленные в нашей экстралиге, не способствуют успешному выступлению в Лиге чемпионов, потому что там играют без таких ограничений. Но будем как-то преодолевать эти трудности.

 – Какого результата хотите достичь в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов?

– Мы только сегодня узнали, что участвуем. Что старт переносится с 3 сентября на 6 октября, и что в связи с эпидемиологической обстановкой он может быть отсрочен еще на месяц. К тому же в этом сезоне не будет групповой стадии, сразу начинаем с плей-офф. Задачи мы обязательно будем ставить, только не сегодня. Давайте к этому разговору вернемся позже. Мы рады, что нам выделили пропуск в Лигу чемпионов, но цели во многом будут зависеть от того, какой состав удастся сформировать, – сказал Варивончик.

 
Теги: Новости
 
 
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Заместитель гендиректора «Немана» Анатолий Варивончик прокомментировал новость о том, что клуб выступит в Лиге чемпионов.
 
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