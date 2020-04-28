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Леонид Кучук: «Динамо» играет на таком прекрасном стадионе. Как вы думаете, какие у команды могут быть задачи?»

29.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук рассказал о задачах команды.

«Команда играет на таком прекрасном стадионе. Как вы думаете, какие у нее могут быть задачи? Это «Динамо» Минск! Ты приезжаешь в любую страну и тебя знают. Если ты был тренером минского «Динамо», то легко заходишь в кабинет любого руководителя в любой стране», – сказал Кучук в программе «Спорт-кадр».

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук рассказал о задачах команды.
 
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