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Леонид Кучук: «Динамо» играет на таком прекрасном стадионе. Как вы думаете, какие у команды могут быть задачи?»
29.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук рассказал о задачах команды.
«Команда играет на таком прекрасном стадионе. Как вы думаете, какие у нее могут быть задачи? Это «Динамо» Минск! Ты приезжаешь в любую страну и тебя знают. Если ты был тренером минского «Динамо», то легко заходишь в кабинет любого руководителя в любой стране», – сказал Кучук в программе
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Леонид Кучук: «Динамо» играет на таком прекрасном стадионе. Как вы думаете, какие у команды могут быть задачи?»
Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук рассказал о задачах команды.
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