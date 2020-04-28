Председатель центрального совета БФСО «Динамо»: «Исторически все вернулось на круги своя. Команда «Динамо» Минск – это неотъемлемая часть БФСО»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко рассказал, какие функции будет выполнять общество в жизни клуба.

«Исторически все вернулось на круги своя. Команда «Динамо» Минск – это неотъемлемая часть Белорусского физкультурного спортивного общества «Динамо». Она была создана, состояла в структуре этого общества долгие-долгие годы. Мы будем основными держателями акций.

Общество будет в основном осуществлять контроль за организационно-хозяйственной деятельностью. Это незримые нити для футболистов, но очень серьезно влияет на состояние команды, моральный дух», – сказал Оберемко в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».