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Председатель центрального совета БФСО «Динамо»: «Исторически все вернулось на круги своя. Команда «Динамо» Минск – это неотъемлемая часть БФСО»

28.04.2020 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко рассказал, какие функции будет выполнять общество в жизни клуба.

«Исторически все вернулось на круги своя. Команда «Динамо» Минск – это неотъемлемая часть Белорусского физкультурного спортивного общества «Динамо». Она была создана, состояла в структуре этого общества долгие-долгие годы. Мы будем основными держателями акций.

Общество будет в основном осуществлять контроль за организационно-хозяйственной деятельностью. Это незримые нити для футболистов, но очень серьезно влияет на состояние команды, моральный дух», – сказал Оберемко в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко рассказал, какие функции будет выполнять общество в жизни клуба.
 
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