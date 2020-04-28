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Председатель центрального совета БФСО «Динамо»: «Исторически все вернулось на круги своя. Команда «Динамо» Минск – это неотъемлемая часть БФСО»
28.04.2020 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко рассказал, какие функции будет выполнять общество в жизни клуба.
«Исторически все вернулось на круги своя. Команда «Динамо» Минск – это неотъемлемая часть Белорусского физкультурного спортивного общества «Динамо». Она была создана, состояла в структуре этого общества долгие-долгие годы. Мы будем основными держателями акций.
Общество будет в основном осуществлять контроль за организационно-хозяйственной деятельностью. Это незримые нити для футболистов, но очень серьезно влияет на состояние команды, моральный дух», – сказал Оберемко в программе
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Председатель центрального совета БФСО «Динамо»: «Исторически все вернулось на круги своя. Команда «Динамо» Минск – это неотъемлемая часть БФСО»
Председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко рассказал, какие функции будет выполнять общество в жизни клуба.
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