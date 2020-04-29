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Павел Рыбак: «Когда Сибомана уехал из Солигорска, забрал с собой половину вещей Эбонга»
29.04.2020 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник Павел Рыбак на
«Когда Сибомана уехал из Солигорска, забрал с собой половину вещей Эбонга. У Сибоманы у детей, может, такой же размер, как у Эбонга», – сказал Рыбак.
Сибомана играл в «Шахтере» в сезонах 2017 и 2018. Провел 3 матча в высшей лиге.
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