Павел Рыбак: «Когда Сибомана уехал из Солигорска, забрал с собой половину вещей Эбонга»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Павел Рыбак на Youtube-канале «ЧестнОК» рассказал о самом странном легионере, с которым приходилось играть.

«Когда Сибомана уехал из Солигорска, забрал с собой половину вещей Эбонга. У Сибоманы у детей, может, такой же размер, как у Эбонга», – сказал Рыбак.

Сибомана играл в «Шахтере» в сезонах 2017 и 2018. Провел 3 матча в высшей лиге.