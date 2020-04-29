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Михаил Грабовский: «В Беларуси хоккей – это не настоящий бизнес, а почти хобби. Отсюда у некоторых и расслабленность»

29.04.2020 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в интервью «Прессболу» рассказал о расслабленности белорусских игроков. 

— Часто за этот год приходилось сталкиваться с нашим «нет»? 

— Не то чтобы прямо «нет», но… Знаешь, работоспособности нашим порой действительно недостает. И здесь даже не в менталитете дело — в общем раскладе. Ни для кого же не секрет, что в Канаде хоккей — почти религия. Машина по производству талантов давно настроена и молотит вовсю, выбор игроков огромный. И каждый осознает, что, как только он даст слабину, на его место найдется десяток соискателей. 

У нас иначе: даже если хоккей и входит в число ведущих видов, спорт сам по себе не на первых местах в приоритетах у людей. Это не настоящий бизнес, а почти хобби. Отсюда у некоторых и расслабленность. Вернее — недостаточная сконцентрированность. Меня вот в детстве к работе постоянно мотивировал отец. Потом Захаров заражал хоккеем. Он действительно по-хорошему на нем завернут: постоянно ставил нам записи игр НХЛ, тренировок. Дальше Крикунов на новом для меня российском уровне… В России, кстати, та же проблема, что и у нас: мечтой об НХЛ живут далеко не все. 

— «Нас и здесь неплохо кормят»? 

— Вроде того. Многие вполне могли бы не затеряться и за океаном. Но зачем, если и здесь платят огромные деньги? Собственно, ничего нового сейчас не открываю — тема давно известная, – сказал Грабовский.

 
 
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Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в интервью «Прессболу» рассказал о расслабленности белорусских игроков.
 
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