Михаил Грабовский: «В Беларуси хоккей – это не настоящий бизнес, а почти хобби. Отсюда у некоторых и расслабленность»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в интервью «Прессболу» рассказал о расслабленности белорусских игроков.

— Часто за этот год приходилось сталкиваться с нашим «нет»?

— Не то чтобы прямо «нет», но… Знаешь, работоспособности нашим порой действительно недостает. И здесь даже не в менталитете дело — в общем раскладе. Ни для кого же не секрет, что в Канаде хоккей — почти религия. Машина по производству талантов давно настроена и молотит вовсю, выбор игроков огромный. И каждый осознает, что, как только он даст слабину, на его место найдется десяток соискателей.

У нас иначе: даже если хоккей и входит в число ведущих видов, спорт сам по себе не на первых местах в приоритетах у людей. Это не настоящий бизнес, а почти хобби. Отсюда у некоторых и расслабленность. Вернее — недостаточная сконцентрированность. Меня вот в детстве к работе постоянно мотивировал отец. Потом Захаров заражал хоккеем. Он действительно по-хорошему на нем завернут: постоянно ставил нам записи игр НХЛ, тренировок. Дальше Крикунов на новом для меня российском уровне… В России, кстати, та же проблема, что и у нас: мечтой об НХЛ живут далеко не все.

— «Нас и здесь неплохо кормят»?

— Вроде того. Многие вполне могли бы не затеряться и за океаном. Но зачем, если и здесь платят огромные деньги? Собственно, ничего нового сейчас не открываю — тема давно известная, – сказал Грабовский.