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Специалист департамента судейства АБФФ: «Шикавка забил «Смолевичам» с помощью руки. Вряд ли он будет претендовать на приз фэйр-плей»

29.04.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин прокомментировал момент матча 6-го тура «Смолевичи» – «Динамо» Минск, где Евгений Шикавка на 69-й минуте забил третий мяч. 

– Да, повтор показывает нам, что гол действительно забит с помощью руки. Я думаю, что теперь этот игрок минского «Динамо» вряд ли будет претендовать на приз фэйр-плей по итогам всего сезона (улыбается – Tribuna.com). На повторе четко видно, что он протягивает руку и рукой останавливает полет мяча, подыгрывает – и забивает после этого гол.

Для судьи момент чем осложняется? Тем, что игрок, 20-й номер, перекрывает обзор и он (Сергей Красников – Tribuna.com) просто не видит этого контакта, иначе бы он, естественно, остановил бы игру и назначил бы штрафной удар в обратную сторону. А так получилась ошибка

- Сейчас любое касание атакующего игрока, если это помогает завершать атаку и приводит к голевому моменту, то судья должен трактовать как нарушение? Или есть какие-то нюансы, где атакующему игроку что-то простительно?

– Нет. Конкретно про атакующего игрока совершенно верно ты говоришь. Любое касание, которое приводит к непосредственному взятию ворот либо для создания голевой возможности для партнера – это будет нарушение.

Здесь это откровенная игра рукой. И помимо нарушения еще должна была быть и желтая карточка Шикавки, – сказал Кузьмин.

При СССР футболисты в Беларуси были звездами, но не получали супермного. Сейчас по игре вопросы, зато финансовая грамотность выше – вот что изменилось

 
Теги: Минск
 
 
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Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин прокомментировал момент матча 6-го тура «Смолевичи» – «Динамо» Минск, где Евгений...
 
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