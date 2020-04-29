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Специалист департамента судейства АБФФ: «Шикавка забил «Смолевичам» с помощью руки. Вряд ли он будет претендовать на приз фэйр-плей»
29.04.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ
– Да, повтор показывает нам, что гол действительно забит с помощью руки. Я думаю, что теперь этот игрок минского «Динамо» вряд ли будет претендовать на приз фэйр-плей по итогам всего сезона (улыбается – Tribuna.com). На повторе четко видно, что он протягивает руку и рукой останавливает полет мяча, подыгрывает – и забивает после этого гол.
Для судьи момент чем осложняется? Тем, что игрок, 20-й номер, перекрывает обзор и он (
- Сейчас любое касание атакующего игрока, если это помогает завершать атаку и приводит к голевому моменту, то судья должен трактовать как нарушение? Или есть какие-то нюансы, где атакующему игроку что-то простительно?
– Нет. Конкретно про атакующего игрока совершенно верно ты говоришь. Любое касание, которое приводит к непосредственному взятию ворот либо для создания голевой возможности для партнера – это будет нарушение.
Здесь это откровенная игра рукой. И помимо нарушения еще должна была быть и желтая карточка Шикавки, – сказал Кузьмин.
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Специалист департамента судейства АБФФ: «Шикавка забил «Смолевичам» с помощью руки. Вряд ли он будет претендовать на приз фэйр-плей»
Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин прокомментировал момент матча 6-го тура «Смолевичи» – «Динамо» Минск, где Евгений...
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