Специалист департамента судейства АБФФ: «Шикавка забил «Смолевичам» с помощью руки. Вряд ли он будет претендовать на приз фэйр-плей»

Источник материала: Tribuna.com

Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин прокомментировал момент матча 6-го тура «Смолевичи» – «Динамо» Минск, где на 69-й минуте забил третий мяч.

– Да, повтор показывает нам, что гол действительно забит с помощью руки. Я думаю, что теперь этот игрок минского «Динамо» вряд ли будет претендовать на приз фэйр-плей по итогам всего сезона (улыбается – Tribuna.com). На повторе четко видно, что он протягивает руку и рукой останавливает полет мяча, подыгрывает – и забивает после этого гол.

Для судьи момент чем осложняется? Тем, что игрок, 20-й номер, перекрывает обзор и он ( Сергей Красников – Tribuna.com) просто не видит этого контакта, иначе бы он, естественно, остановил бы игру и назначил бы штрафной удар в обратную сторону. А так получилась ошибка

- Сейчас любое касание атакующего игрока, если это помогает завершать атаку и приводит к голевому моменту, то судья должен трактовать как нарушение? Или есть какие-то нюансы, где атакующему игроку что-то простительно?

– Нет. Конкретно про атакующего игрока совершенно верно ты говоришь. Любое касание, которое приводит к непосредственному взятию ворот либо для создания голевой возможности для партнера – это будет нарушение.

Здесь это откровенная игра рукой. И помимо нарушения еще должна была быть и желтая карточка Шикавки, – сказал Кузьмин.

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