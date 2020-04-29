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Специалист департамента судейства АБФФ: «Травма Витуса? Атака другой команды продолжается – и мы не должны останавливать игру»
29.04.2020 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин прокомментировал момент, в котором нападающий
– В первой фазе атаки совершает нарушение Милевский, но арбитр видит нарушение и дает преимущество – атака продолжается. Видим то, что преимущество развилось в хорошую, перспективную атаку и даже был забит гол. Поэтому однозначно бонусный момент для арбитра.
И желтая карточка Милевскому тоже должна была быть показана за грубую игру. Если бы это был бы только срыв перспективной атаки, то желтой карточки бы не было, потому что атака была продолжена, но так как мы здесь видим, что Милевский играет грубо, то желтая карточка обязательна.
- Я бы остановился на еще бы на одном моменте в этой атаке: падение
– Мы видим, что игрок «Динамо»
Например, столкнулись головами два человека или внезапно человек упал и лежит без движения – это, конечно, большой сигнал. Но если там где-то какой-то стык, да, ему какое-то время больно, но атака другой команды продолжается – и мы не должны останавливать игру. И совершенно верно, что судья не останавливает – это приводит к забитому голу. Поэтому здесь все нормально, – сказал Кузьмин.
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Специалист департамента судейства АБФФ: «Травма Витуса? Атака другой команды продолжается – и мы не должны останавливать игру»
Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин прокомментировал момент, в котором нападающий «Шахтера» Виталий Лисакович забивал...
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