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Брестское «Динамо» и БАТЭ сыграют в финале Кубка Беларуси

29.04.2020 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня определились финалисты Кубка Беларуси 2019/2020. В решающем матче сыграют брестское «Динамо» и БАТЭ.

Команда Сергея Ковальчука по итогам двух матчей одолела «Шахтер» (2:0, 2:4), а борисовский клуб оказался сильнее «Славии» (0:1, 2:0).

Финальная игра состоится 24 мая на минском стадионе «Динамо».

При СССР футболисты в Беларуси были звездами, но не получали супермного. Сейчас по игре вопросы, зато финансовая грамотность выше – вот что изменилось

 
 
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Сегодня определились финалисты Кубка Беларуси 2019/2020.
 
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