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Брестское «Динамо» и БАТЭ сыграют в финале Кубка Беларуси
29.04.2020 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня определились финалисты Кубка Беларуси 2019/2020. В решающем матче сыграют брестское «Динамо» и
Команда Сергея Ковальчука по итогам двух матчей одолела
Финальная игра состоится 24 мая на минском стадионе «Динамо».
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Сегодня определились финалисты Кубка Беларуси 2019/2020.
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