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В 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу БАТЭ противостоит "Славии"

29.04.2020 22:08 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сейчас о белорусском футболе, где сегодня определялись финалисты Кубка страны. Первого участника матча за трофей выявили «Шахтер» и брестское «Динамо». Гости везли в Солигорск преимущество в два мяча после первой встречи и к нему добавили еще два по итогам стартовых 45-ти минут сегодняшнего противостояния. Однако «горняки» рук не опустили и к 74-й минуте лидировали в счете 4:2. Для выхода в финал необходимо было забить еще раз. Но "Динамо" выстояло и благодаря выездным голам идет дальше. Финал Кубка для брестчан станет третьим за последние 4 года.

А эти кадры мы получаем в прямом эфире из Борисова. Соперником динамовцев в матче за трофей станет победитель пары БАТЭ - "Славия". Мозыряне выиграли первый матч, 1:0, но в ответном уже на 12-й минуте позволили борисовчанам открыть счет, а в концовке тайма забили в свои ворота. Встреча завершается.  Впереди БАТЭ, 2:0. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
 
 
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Сейчас о белорусском футболе, где сегодня определялись финалисты Кубка страны. Первого участника матча за трофей выявили «Шахтер» и брестское «Динамо». Гости...
 
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