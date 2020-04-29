Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу БАТЭ противостоит "Славии" Сейчас о белорусском футболе, где сегодня определялись финалисты Кубка страны. Первого участника матча за трофей выявили «Шахтер» и брестское «Динамо». Гости...

Сейчас о белорусском футболе, где сегодня определялись финалисты Кубка страны. Первого участника матча за трофей выявили «Шахтер» и брестское «Динамо». Гости везли в Солигорск преимущество в два мяча после первой встречи и к нему добавили еще два по итогам стартовых 45-ти минут сегодняшнего противостояния. Однако «горняки» рук не опустили и к 74-й минуте лидировали в счете 4:2. Для выхода в финал необходимо было забить еще раз. Но "Динамо" выстояло и благодаря выездным голам идет дальше. Финал Кубка для брестчан станет третьим за последние 4 года.А эти кадры мы получаем в прямом эфире из Борисова. Соперником динамовцев в матче за трофей станет победитель пары БАТЭ - "Славия". Мозыряне выиграли первый матч, 1:0, но в ответном уже на 12-й минуте позволили борисовчанам открыть счет, а в концовке тайма забили в свои ворота. Встреча завершается. Впереди БАТЭ, 2:0. Прямая трансляция на "Беларусь 5".