Сергей Игнатович: «Не было мысли, что даже один мяч пропустим от «Шахтера», затем два...»

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер брестского «Динамо» подвел итог матча с «Шахтером» (2:4) в ответной игре 1/2 финала Кубка Беларуси , передает «Прессбол».

– «Динамо» в финале — это главное. В первом тайме играли здорово: компактно и дисциплинированно. Во второй половине, видимо, сыграла психология: 2:0 вели в счете, немного расслабились. — квалифицированная команда, и она воспользовалась нашим состоянием. Я считаю, мы виноваты, что довели встречу до такого накала.

- «Шахтер» тоже неплохо провел второй тайм.

– Все-таки мы должны были сыграть лучше.

- Не приходила в голову мысль: «Неужели пропустим пять мячей?»

– Не было мысли, что даже один мяч пропустим (улыбается) , затем два... Игра продолжалась, соперник нагнетал обстановку и имел много моментов.

- Вы совершили много красивых спасений, но пропустили четыре мяча. Как оцените свою игру?

– Мне не хотелось бы оценивать. Главное, что выполнили задачу.

- У команды много травмированных и дисквалифицированных. Было трудно?

– У нас много квалифицированных футболистов. Да, неприятно, что много травм и дисквалификаций, но те ребята, которые сегодня играли, ничем не хуже — у нас очень сбалансированный состав, — заявил Игнатович

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