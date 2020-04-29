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Сергей Игнатович: «Не было мысли, что даже один мяч пропустим от «Шахтера», затем два...»

29.04.2020 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Голкипер брестского «Динамо» Сергей Игнатович подвел итог матча с «Шахтером» (2:4) в ответной игре 1/2 финала Кубка Беларуси, передает «Прессбол». 

– «Динамо» в финале — это главное. В первом тайме играли здорово: компактно и дисциплинированно. Во второй половине, видимо, сыграла психология: 2:0 вели в счете, немного расслабились. «Шахтер» — квалифицированная команда, и она воспользовалась нашим состоянием. Я считаю, мы виноваты, что довели встречу до такого накала.

- «Шахтер» тоже неплохо провел второй тайм.

– Все-таки мы должны были сыграть лучше.

- Не приходила в голову мысль: «Неужели пропустим пять мячей?»

– Не было мысли, что даже один мяч пропустим (улыбается) , затем два... Игра продолжалась, соперник нагнетал обстановку и имел много моментов.

- Вы совершили много красивых спасений, но пропустили четыре мяча. Как оцените свою игру?

– Мне не хотелось бы оценивать. Главное, что выполнили задачу.

- У команды много травмированных и дисквалифицированных. Было трудно?

– У нас много квалифицированных футболистов. Да, неприятно, что много травм и дисквалификаций, но те ребята, которые сегодня играли, ничем не хуже — у нас очень сбалансированный состав, — заявил Игнатович

При СССР футболисты в Беларуси были звездами, но не получали супермного. Сейчас по игре вопросы, зато финансовая грамотность выше – вот что изменилось

 
 
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Голкипер брестского «Динамо» Сергей Игнатович подвел итог матча с «Шахтером» (2:4) в ответной игре 1/2 финала Кубка Беларуси, передает «Прессбол».
 
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