|
Петр Качуро: «У Гуренко напрочь отсутствует умение руководить, он умеет разрушать»
30.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Петр Качуро поделился мнением о
— Конфликт Шитова и Риоса – за это нужно выгонять или вполне житейская ситуация для футбольной команды?
— В таких ситуациях и проявляется умение тренера
Расскажу пример из своей карьеры. В «
Не хочу долго говорить на эту тему, но у Сергея Витальевича (Гуренко – Tribuna.com) напрочь отсутствует умение руководить, он умеет разрушать. На чем строилась игра команды? Какая была концепция? Семь человек обороняются, а тройка летит в контратаку и, дай бог, что-то придумает… Увы, эта модель игры перешла и к юношам. Доходило до того, что десятилетние ребята играли в такой футбол. Это ужасно, – сказал Качуро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский специалист Петр Качуро поделился мнением о конфликте Игоря Шитова и Алексея Риоса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)