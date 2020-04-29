Петр Качуро: «У Гуренко напрочь отсутствует умение руководить, он умеет разрушать»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Петр Качуро поделился мнением о конфликте и .

— Конфликт Шитова и Риоса – за это нужно выгонять или вполне житейская ситуация для футбольной команды?

— В таких ситуациях и проявляется умение тренера не выносить сор из избы. Простые методы психологии и педагогики. Задача тренера сделать так, чтобы футболисты уважали друг друга. Даже если происходят страсти – а в футболе без этого никак – тренеру следует взять все в свои руки.

Расскажу пример из своей карьеры. В « на одной из тренировок крайний защитник подкатился под меня. Он меня «укусил», и я его «укусил», небольшая заварушка. Что сделал главный тренер Говард Кендалл? После тренировки вызвал нас и начал разговаривать на отвлеченные темы. Спросил, например, как у меня в семье дела и так далее. В чем суть? В конце концов мы пожали друг другу руки и потом даже жили в одной комнате. Вот почему важно находить общий язык с каждым.

Не хочу долго говорить на эту тему, но у Сергея Витальевича (Гуренко – Tribuna.com) напрочь отсутствует умение руководить, он умеет разрушать. На чем строилась игра команды? Какая была концепция? Семь человек обороняются, а тройка летит в контратаку и, дай бог, что-то придумает… Увы, эта модель игры перешла и к юношам. Доходило до того, что десятилетние ребята играли в такой футбол. Это ужасно, – сказал Качуро.

При СССР футболисты в Беларуси были звездами, но не получали супермного. Сейчас по игре вопросы, зато финансовая грамотность выше – вот что изменилось

Игорь Шитов: «Драка с Риосом? Без комментариев»