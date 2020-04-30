Денис Щербицкий: «Да, брестское «Динамо» – команда сильная. Но нельзя забывать, что такое БАТЭ и сколько у нас трофеев»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал победу над «Славией» (2:0) в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси, а также поделился ожиданиями от встречи в финале с брестским «Динамо».

«Мозыряне в нынешнем году уже дважды огорчали нас, но никаких опасений перед сегодняшним матчем не возникало. Задача стояла одна – выйти в решающую стадию турнира. Конечно, хотелось продемонстрировать качественный, содержательный футбол. Думаю, в первом тайме это удалось. Много атаковали, организовывали моменты, добились выгодного для себя счета.

В перерыве хорошо пообщались, планировали продолжать гнуть свою линию. Понимали, что гости пойдут вперед большими силами, хотели пользоваться свободными зонами. Вот только порой, наоборот, чересчур низко садились. Нужно принимать во внимание, что нам противостоял крепкий соперник, умеющий работать с мячом. Что в очередной раз и доказал.

Перекладина в концовке поединка? Случился неприятный рикошет от ноги, если не ошибаюсь, – и я уже чисто рефлекторно реагировал, выбрасывал руку. Где-то и повезло, что не залетело в ворота.

Финала с ожидаю с нетерпением. Лишних разговоров не требуется – все помнят, чем завершились наши последние встречи в Кубке и Суперкубках страны. Да, «Динамо» – команда сильная. Но нельзя забывать, что такое БАТЭ и сколько у нас трофеев», – сказал Щербицкий.

БАТЭ прошел в финал Кубка, но «Славия» сопротивлялась: второй мяч – автогол, в концовке Щербицкого спасла перекладина

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