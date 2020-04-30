ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Анна Сола рассказала, что в сборную Беларуси приедет работать австрийский тренер

30.04.2020 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала о подготовке к новому сезону, а также поведала о новом тренере в команде.

В Раубичах команда с 4 мая начнет подготовку к сезону.

– Покажет сезон. Может, нам наоборот нужно было отдохнуть, а мы каждый день тренировались. Хорошо, что у нас была такая возможность – на карантине тренироваться. Это здорово.

Хотелось бы, чтобы это пошло нам на пользу :) Все сидели по домам, а мы катались.

– Королькевич назначен старшим тренером сборной России. Что думаете по этому поводу?

–  Мы уже привыкли к переменам. То есть у нас часто меняются тренеры. Относишься уже так – ну есть и есть. Будет новый тренер, будем с ним работать. С нами работать будет австрийский тренер. Поэтому что-то будет новое, – сказала Сола в эфире «Беларусь 1».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала о подготовке к новому сезону, а также поведала о новом тренере в команде.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Денис Щербицкий: «Да, брестское «Динамо» – команда сильная. Но нельзя забывать, что такое БАТЭ и сколько у нас трофеев»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика