Анна Сола рассказала, что в сборную Беларуси приедет работать австрийский тренер

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская биатлонистка рассказала о подготовке к новому сезону, а также поведала о новом тренере в команде.

В Раубичах команда с 4 мая начнет подготовку к сезону.

– Покажет сезон. Может, нам наоборот нужно было отдохнуть, а мы каждый день тренировались. Хорошо, что у нас была такая возможность – на карантине тренироваться. Это здорово.

Хотелось бы, чтобы это пошло нам на пользу :) Все сидели по домам, а мы катались.

– Королькевич назначен старшим тренером сборной России. Что думаете по этому поводу?

– Мы уже привыкли к переменам. То есть у нас часто меняются тренеры. Относишься уже так – ну есть и есть. Будет новый тренер, будем с ним работать. С нами работать будет австрийский тренер. Поэтому что-то будет новое, – сказала Сола в эфире 1».