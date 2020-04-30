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Анна Сола рассказала, что в сборную Беларуси приедет работать австрийский тренер
30.04.2020 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская биатлонистка
В Раубичах команда с 4 мая начнет подготовку к сезону.
– Покажет сезон. Может, нам наоборот нужно было отдохнуть, а мы каждый день тренировались. Хорошо, что у нас была такая возможность – на карантине тренироваться. Это здорово.
Хотелось бы, чтобы это пошло нам на пользу :) Все сидели по домам, а мы катались.
– Королькевич
– Мы уже привыкли к переменам. То есть у нас часто меняются тренеры. Относишься уже так – ну есть и есть. Будет новый тренер, будем с ним работать. С нами работать будет австрийский тренер. Поэтому что-то будет новое, – сказала Сола в эфире
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Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала о подготовке к новому сезону, а также поведала о новом тренере в команде.
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