ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпионат Беларуси. 7-й тур. «Смолевичи» против «Энергетика-БГУ»

01.05.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

7-й тур

Смолевичи – Энергетик-БГУ
Дата проведения
1 мая, 16.00, «Городской стадион»
Онлайн матча

 

Минск – Торпедо-БелАЗ
Дата проведения
2 мая, 14.00, «Трактор»
Онлайн матча

 

Рух Брест – Городея
Дата проведения
2 мая, 16.00, «ОСК Брестский»
Онлайн матча

 

Динамо Минск – Слуцк
Дата проведения
2 мая, 18.00, «Динамо»
Онлайн матча

 

Белшина – Динамо Брест
Дата проведения
3 мая, 14.00
Онлайн матча

 

Витебск – Славия
Дата проведения
3 мая, 16.00
Онлайн матча

 

БАТЭ – Неман
Дата проведения
3 мая, 18.00
Онлайн матча

 

Шахтер – Ислочь
Дата проведения
3 мая, 20.00
Онлайн матча

 

Таблица чемпионата Беларуси

Статистика чемпионата Беларуси

Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Беларуси 7-й тур Таблица чемпионата Беларуси Статистика чемпионата Беларуси Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Ковальчук: «У нас есть проблемы. Не буду озвучивать их в эфире. Сами видите, у нас в заявке 16 человек»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика