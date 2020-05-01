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Коробов перейдет в «Салават Юлаев» (gorobzor.ru)
01.05.2020 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Дмитрий Коробов перейдет в
Команда уже достигла с ним договоренности о переходе.
Напомним, что у Коробова есть опыт выступления в
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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Защитник сборной Беларуси Дмитрий Коробов перейдет в «Салават Юлаеве», сообщает gorobzor.ru.
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