Коробов перейдет в «Салават Юлаев» (gorobzor.ru)

Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Дмитрий Коробов перейдет в , сообщает gorobzor.ru.

Команда уже достигла с ним договоренности о переходе.



В прошлом сезоне 31-летний хоккеист сыграл 29 матчей за , где набрал 2 (0+2) очка, при показателе полезности «-6».

Напомним, что у Коробова есть опыт выступления в . Там он провел три игры за и сделал одну результативную передачу.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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