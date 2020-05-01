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Коробов перейдет в «Салават Юлаев» (gorobzor.ru)

01.05.2020 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Дмитрий Коробов перейдет в «Салават Юлаеве», сообщает gorobzor.ru.

Команда уже достигла с ним договоренности о переходе.
 
В прошлом сезоне 31-летний хоккеист сыграл 29 матчей за «Амур», где набрал 2 (0+2) очка, при показателе полезности «-6».

Напомним, что у Коробова есть опыт выступления в НХЛ. Там он провел три игры за «Тампу Бэй» и сделал одну результативную передачу.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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Защитник сборной Беларуси Дмитрий Коробов перейдет в «Салават Юлаеве», сообщает gorobzor.ru.
 
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