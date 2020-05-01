|
Брестское «Динамо» подтвердило уход Мачульского с поста генсека клуба
01.05.2020 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Брестское «Динамо» подтвердило
Владимир Мачульский начинал карьеру в «Динамо» в 2017 году в качестве переводчика испанского и английского языков.
В 2018 году занял должность генерального секретаря клуба.
Вместе с клубом трижды был обладателем Суперкубка Беларуси, дважды Кубка и завоевал титул чемпиона страны.
«Футбольный клуб «Динамо-Брест» благодарит Владимира за проделанную работу, желает дальнейшего профессионального роста и успехов во всех начинаниях», – говорится в сообщении «Динамо».
В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское «Динамо» подтвердило информацию об уходе Владимира Мачульского с поста генсека клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)