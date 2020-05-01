Брестское «Динамо» подтвердило уход Мачульского с поста генсека клуба

Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» подтвердило информацию об уходе Владимира Мачульского с поста генсека клуба.

Владимир Мачульский начинал карьеру в «Динамо» в 2017 году в качестве переводчика испанского и английского языков.

В 2018 году занял должность генерального секретаря клуба.

Вместе с клубом трижды был обладателем Суперкубка Беларуси, дважды Кубка и завоевал титул чемпиона страны.

«Футбольный клуб «Динамо-Брест» благодарит Владимира за проделанную работу, желает дальнейшего профессионального роста и успехов во всех начинаниях», – говорится в сообщении «Динамо».

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!