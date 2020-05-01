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Директор «Шахтера»: «В этом году Головатый завелся, он почувствовал, что есть возможность занять первое место»
01.05.2020 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор
– В этом году он
После каждой игры заходил: где-то ругал, где-то благодарил – это, я считаю, очень сильно помогло. Иван Иванович по своей сути максималист, и ему, конечно же, хочется первое место. Всегда быть первым. Но в итоге игрой команды и местом он доволен, – сказал Будько в эфире
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Директор «Шахтера»: «В этом году Головатый завелся, он почувствовал, что есть возможность занять первое место»
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