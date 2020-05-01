Директор «Шахтера»: «В этом году Головатый завелся, он почувствовал, что есть возможность занять первое место»

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Шахтера» Юрий Будько рассказал о повышенном интересе к клубу со стороны главы генерального спонсора команды Ивана Головатого

– В этом году он завелся, он почувствовал, что есть возможность занять первое место, и постарался свою энергию выплеснуть и помочь команде добиться результата. Все видели, как он трибуны заводил, он заводил команду. Он регулярно общался с главным тренером, регулярно общался с командой.

После каждой игры заходил: где-то ругал, где-то благодарил – это, я считаю, очень сильно помогло. Иван Иванович по своей сути максималист, и ему, конечно же, хочется первое место. Всегда быть первым. Но в итоге игрой команды и местом он доволен, – сказал Будько в эфире «Овертайма».

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