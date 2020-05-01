Терещенко о Вудкрофте: «Нужно управлять командой, а если тренер слабый… Взрослые мужики играют, а у нас философия. Это просто дурдом»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий и российский экс-форвард минского Алексей Терещенко обсудили работу Крэйга Вудкрофта во главе «зубров».

Терещенко: В Минске мне очень понравилось. Но ситуация в «Динамо»… Каждый год одно и то же. Ну нельзя так, это надо искоренять. Возможно, я не прав. Поэтому Вудкрофт меня и не оставил.

Степанов: Слишком сильный авторитет у тебя был.

Терещенко: Здесь дело даже не в авторитете. Нужно управлять командой, а если тренер слабый… Если тренер сильный, то команда будет давать результат. Я смотрел на «Динамо» с горечью. Сколько, 13 поражений? Ну, ребята, ну вы о чем? На каждой пресс-конференции рассказывает про философию. О чем вы? Взрослые мужики играют, которые хотят чего-то добиться, ставят цели, а у нас философия. Это просто дурдом.

Степанов: Говорят, что молодых игроков воспитали, воспитывают. Игроки растут в таких условиях?

Терещенко: Кто из молодых у него играл? Поначалу Мартын (Мартынов – прим.) начал под 15 минут играть. Чем все закончилось? Четыре минуты! Четыре! О чем можно говорить? Кто из молодых играл? Только защитник Еременко.

Он Энрота убирает, берет Тэйлора ставит. Зачем? У тебя Саня Осипков, Мишка Карнаухов. Зачем? Если у вас философия молодых растить, так делайте это. Тренеры должны работать, а не философии задвигать. Может быть я говорю жестко, но это правда.

Степанов: Получается, такой искусственный метод не работает. Никто не выстрелил, правильно?

Терещенко: Андрей, чтобы кто-то выстрелил, нужно работать. Работать вне тренировочного процесса тоже.

Степанов: Я не думаю, что ребята не тренировались. Думаю, что дело немножко в другом. Просто когда все искусственно, когда начинается эта богодельня, то ребята не растут, они сами это знают. То же самое и в чемпионате Беларуси, лимиты эти на возрастных игроков.