|
Терещенко о Вудкрофте: «Нужно управлять командой, а если тренер слабый… Взрослые мужики играют, а у нас философия. Это просто дурдом»
02.05.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий
Терещенко: В Минске мне очень понравилось. Но ситуация в «Динамо»… Каждый год одно и то же. Ну нельзя так, это надо искоренять. Возможно, я не прав. Поэтому Вудкрофт меня и не оставил.
Степанов: Слишком сильный авторитет у тебя был.
Терещенко: Здесь дело даже не в авторитете. Нужно управлять командой, а если тренер слабый… Если тренер сильный, то команда будет давать результат. Я смотрел на «Динамо» с горечью. Сколько, 13 поражений? Ну, ребята, ну вы о чем? На каждой пресс-конференции рассказывает про философию. О чем вы? Взрослые мужики играют, которые хотят чего-то добиться, ставят цели, а у нас философия. Это просто дурдом.
Степанов: Говорят, что молодых игроков воспитали, воспитывают. Игроки растут в таких условиях?
Терещенко: Кто из молодых у него играл? Поначалу Мартын (Мартынов – прим.) начал под 15 минут играть. Чем все закончилось? Четыре минуты! Четыре! О чем можно говорить? Кто из молодых играл? Только защитник Еременко.
Он Энрота убирает, берет Тэйлора ставит. Зачем? У тебя Саня Осипков, Мишка Карнаухов. Зачем? Если у вас философия молодых растить, так делайте это. Тренеры должны работать, а не философии задвигать. Может быть я говорю жестко, но это правда.
Степанов: Получается, такой искусственный метод не работает. Никто не выстрелил, правильно?
Терещенко: Андрей, чтобы кто-то выстрелил, нужно работать. Работать вне тренировочного процесса тоже.
Степанов: Я не думаю, что ребята не тренировались. Думаю, что дело немножко в другом. Просто когда все искусственно, когда начинается эта богодельня, то ребята не растут, они сами это знают. То же самое и в чемпионате Беларуси, лимиты эти на возрастных игроков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Терещенко о Вудкрофте: «Нужно управлять командой, а если тренер слабый… Взрослые мужики играют, а у нас философия. Это просто дурдом»
Белорусский нападающий Андрей Степанов и российский экс-форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко обсудили работу Крэйга Вудкрофта во главе «зубров».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)