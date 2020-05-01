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Владимир Белявский: «Не могу сказать, на каком стадионе будет играть «Энергетик». Есть «Городской» в Борисове, есть и другие»

01.05.2020 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский не знает, на каком стадионе команда будет проводить домашние матчи. Напомним, после 1 мая матчи высшей лиги должны проходить на полях с натуральным покрытием.

– Тяжелая игра в психологическом плане. Всем нужны очки. Говорил ребятам не смотреть в таблицу, но все смотрят. Будет игра — будут очки. Много не забили до перерыва. Во втором тайме разобрались, создали моменты. Если бы раньше забили бы второй [гол], то было бы легче.

- На каком стадионе будет играть «Энергетик-БГУ»?

– Не могу пока сказать. Пускай директор клуба говорит. Есть «Городской» в Борисове, есть и другие. Где-то будем, – сказал Белявский.

 
 
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Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский не знает, на каком стадионе команда будет проводить домашние матчи.
 
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