|
Коробов официально перешел в «Салават Юлаев»
02.05.2020 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник
Соглашение рассчитано на 2 года.
31-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за
Подробную статистику игрока можно посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Дмитрий Коробов перешел в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)