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Коробов официально перешел в «Салават Юлаев»

02.05.2020 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Дмитрий Коробов перешел в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на 2 года.

31-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Амур». В 29 матчах регулярного чемпионата он отметился 2 заброшенными шайбами.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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Белорусский защитник Дмитрий Коробов перешел в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба клуба.
 
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