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Телеведущая Кононюк стала пресс-секретарем брестского «Динамо»
02.05.2020 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Телеведущая Нина Кононюк стала пресс-секретарем
«В современных условиях, когда внимание почти всего мира приковано к белорусскому чемпионату по футболу, мы нуждаемся в профессиональных сотрудниках, способных вывести наш Клуб на новый качественный уровень. Не забываем, что текущий год еврокубковый, поэтому при выборе кандидата на должность пресс-секретаря мы учитывали, что Нина Кононюк проживала, обучалась и работала в Великобритании, Германии и Китае.
У нее хороший английский язык. Кроме того – богатый журналистский опыт, что позволит Клубу выстраивать профессиональные отношения с представителями белорусских и европейских СМИ», – сказал генеральный директор брестского клуба
Кононюк вошла в структуру «Динамо» в марте этого года. Она координировала работу пресс-службы и отдела по связям с общественностью.
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Телеведущая Нина Кононюк стала пресс-секретарем брестского «Динамо».
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