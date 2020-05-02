ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Телеведущая Кононюк стала пресс-секретарем брестского «Динамо»

02.05.2020 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Телеведущая Нина Кононюк стала пресс-секретарем брестского «Динамо».

«В современных условиях, когда внимание почти всего мира приковано к белорусскому чемпионату по футболу, мы нуждаемся в профессиональных сотрудниках, способных вывести наш Клуб на новый качественный уровень. Не забываем, что текущий год еврокубковый, поэтому при выборе кандидата на должность пресс-секретаря мы учитывали, что Нина Кононюк проживала, обучалась и работала в Великобритании, Германии и Китае.

У нее хороший английский язык. Кроме того – богатый журналистский опыт, что позволит Клубу выстраивать профессиональные отношения с представителями белорусских и европейских СМИ», – сказал генеральный директор брестского клуба Сергей Воробьев.

Кононюк вошла в структуру «Динамо» в марте этого года. Она координировала работу пресс-службы и отдела по связям с общественностью.

Напомним, что 19 марта Воробьев стал гендиректором «Динамо».

Бресткое «Динамо» проиграло три матча подряд! На конец серии здесь дают отличные кэфы

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущая Нина Кононюк стала пресс-секретарем брестского «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Коробов официально перешел в «Салават Юлаев»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика