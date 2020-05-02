Телеведущая Кононюк стала пресс-секретарем брестского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Телеведущая Нина Кононюк стала пресс-секретарем брестского «Динамо» .

«В современных условиях, когда внимание почти всего мира приковано к белорусскому чемпионату по футболу, мы нуждаемся в профессиональных сотрудниках, способных вывести наш Клуб на новый качественный уровень. Не забываем, что текущий год еврокубковый, поэтому при выборе кандидата на должность пресс-секретаря мы учитывали, что Нина Кононюк проживала, обучалась и работала в Великобритании, Германии и Китае.

У нее хороший английский язык. Кроме того – богатый журналистский опыт, что позволит Клубу выстраивать профессиональные отношения с представителями белорусских и европейских СМИ», – сказал генеральный директор брестского клуба Сергей Воробьев .

Кононюк вошла в структуру «Динамо» в марте этого года. Она координировала работу пресс-службы и отдела по связям с общественностью.

Напомним, что 19 марта Воробьев стал гендиректором «Динамо».

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