Погба остается приоритетным вариантом для «Юве». Паратичи работает над сделкой

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус» .

27-летний француз остается приоритетным вариантом для туринского клуба в списке трансферных целей на следующий сезон, сообщает журналист Николо Скира.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи работает над тем, чтобы включить в сделку по обмену с «Манчестер Юнайтед» таких игроков, как Аарон Рэмзи или Дуглас Коста .

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