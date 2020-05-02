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Погба остается приоритетным вариантом для «Юве». Паратичи работает над сделкой

02.05.2020 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус».

27-летний француз остается приоритетным вариантом для туринского клуба в списке трансферных целей на следующий сезон, сообщает журналист Николо Скира. 

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи работает над тем, чтобы включить в сделку по обмену с «Манчестер Юнайтед» таких игроков, как Аарон Рэмзи или Дуглас Коста.

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус».
 
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