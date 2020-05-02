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Погба остается приоритетным вариантом для «Юве». Паратичи работает над сделкой
02.05.2020 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Манчестер Юнайтед»
27-летний француз остается приоритетным вариантом для туринского клуба в списке трансферных целей на следующий сезон, сообщает журналист Николо Скира.
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи работает над тем, чтобы включить в сделку по обмену с
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус».
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