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Кучук дебютирует на тренерской скамейке минского «Динамо»

02.05.2020 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня минское «Динамо» принимает «Слуцк». Леонид Кучук дебютирует на тренерской скамейке в качестве главного тренера «бело-голубых».

Напомним, что к предыдущему матчу против «Смолевичей» 60-летний специалист не успел оформить все необходимые документы.

«Слуцк» не проигрывает в четырех матчах подряд. Минское «Динамо» имеет две победы кряду.

Tribuna.com ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кучук дебютирует на тренерской скамейке минского «Динамо»

Фото: «Беларусь 5»

 
 
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Сегодня минское «Динамо» принимает «Слуцк».
 
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