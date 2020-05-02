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Кучук дебютирует на тренерской скамейке минского «Динамо»
02.05.2020 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня минское
Напомним, что к предыдущему матчу против «Смолевичей» 60-летний специалист
«Слуцк» не проигрывает в четырех матчах подряд. Минское «Динамо» имеет две победы кряду.
Tribuna.com ведет
Фото: «Беларусь 5»
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Сегодня минское «Динамо» принимает «Слуцк».
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