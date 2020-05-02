Кучук дебютирует на тренерской скамейке минского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня минское принимает . Леонид Кучук дебютирует на тренерской скамейке в качестве главного тренера «бело-голубых».

Напомним, что к предыдущему матчу против «Смолевичей» 60-летний специалист не успел оформить все необходимые документы.

«Слуцк» не проигрывает в четырех матчах подряд. Минское «Динамо» имеет две победы кряду.

Tribuna.com ведет текстовую онлайн-трансляцию игры .





Фото: «Беларусь 5»