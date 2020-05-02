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Вячеслав Глеб о «Слуцке»: «Может, у нас будет такая же сенсация, как и в Англии, когда выиграл «Лестер»

02.05.2020 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский футболист Вячеслав Глеб поделился мнением об игре «Динамо» Минск – «Слуцк».

– Абсолютно заслуженная победа. Они («Слуцк» – Tribuna.com) контролировали игру. Забили два потрясающих гола. На котре могли еще забить, поэтому все закономерно.

Для меня, конечно, большая неожиданность то, что они находятся наверху таблицы. Чем черт не шутит: может, у нас будет такая же сенсация, как и в Англии, когда выиграл «Лестер», – сказал Глеб в эфире «Беларусь 5».

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский футболист Вячеслав Глеб поделился мнением об игре «Динамо» Минск – «Слуцк».
 
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