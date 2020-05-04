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Фото новой домашней формы «Ман Сити» появилось в интернете

04.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В интернете опубликована фотография новой домашней формы «Манчестер Сити» на сезон-2020/21.

Комплект представлен футболкой в традиционной голубой расцветке с мозаичным рисунком спереди и на рукавах. 

В следующем сезоне техническим спонсором «Ман Сити» по-прежнему будет Puma.

В официальном интернет-магазине Puma появилась страница с новой формой «горожан», несмотря на то, что официальной презентации экипировки не было, однако затем она была удалена.

 


Фото: скриншот с сайта магазина Puma

 
 
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В интернете опубликована фотография новой домашней формы «Манчестер Сити» на сезон-2020/21.
 
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