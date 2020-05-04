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Фото новой домашней формы «Ман Сити» появилось в интернете
04.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В интернете опубликована фотография новой домашней формы «Манчестер Сити» на сезон-2020/21.
Комплект представлен футболкой в традиционной голубой расцветке с мозаичным рисунком спереди и на рукавах.
В следующем сезоне техническим спонсором
В официальном интернет-магазине Puma появилась страница с новой формой «горожан», несмотря на то, что официальной презентации экипировки не было, однако затем она была удалена.
Фото: скриншот с сайта магазина Puma
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В интернете опубликована фотография новой домашней формы «Манчестер Сити» на сезон-2020/21.
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