Фото новой домашней формы «Ман Сити» появилось в интернете

Источник материала: Tribuna.com

В интернете опубликована фотография новой домашней формы «Манчестер Сити» на сезон-2020/21.

Комплект представлен футболкой в традиционной голубой расцветке с мозаичным рисунком спереди и на рукавах.

В следующем сезоне техническим спонсором «Ман Сити» по-прежнему будет Puma.

В официальном интернет-магазине Puma появилась страница с новой формой «горожан», несмотря на то, что официальной презентации экипировки не было, однако затем она была удалена.





Фото: скриншот с сайта магазина Puma