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Гол Зидана «Байеру» признан лучшим в истории Лиги чемпионов по версии France Football
04.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Французское издание France Football составило рейтинг самых красивых голов в истории
Лучшим был признан
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1.
2. Мауро Брессан, «Фиорентина» (забил «Барселоне» в 1999 году);
3.
4. Деян Станкович, «Интер» (забил «Шальке» в 2011 году);
5. Филипп Мексес, «Милан» (забил «Андерлехту» в 2012 году);
6.
7. Майкл Эссьен,
8. Марио Манджукич,
9.
10. Аарон Рэмзи, «Арсенал» (забил «Галатасараю» в 2014 году).
Рейтинг топ-50 и видео голов можно найти на сайте
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Французское издание France Football составило рейтинг самых красивых голов в истории Лиги чемпионов в период с 1992 по 2020 год.
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