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ЧМ по водным видам спорта перенесен на 2022 год
04.05.2020 13:04 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTFINA приняло такое решение после консультаций с федерацией плавания Японии, организаторами, спортсменами, тренерами и техническими комитетами. Новыми датами выбраны 13-29 мая 2022 года.
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FINA приняло такое решение после консультаций с федерацией плавания Японии, организаторами, спортсменами, тренерами и техническими комитетами. Новыми датами...
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