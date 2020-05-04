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ЧМ по водным видам спорта перенесен на 2022 год

04.05.2020 13:04 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

FINA приняло такое решение после консультаций с федерацией плавания Японии, организаторами, спортсменами, тренерами и техническими комитетами. Новыми датами выбраны 13-29 мая 2022 года.

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FINA приняло такое решение после консультаций с федерацией плавания Японии, организаторами, спортсменами, тренерами и техническими комитетами. Новыми датами...
 
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