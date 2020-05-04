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Тумилович о брестском «Динамо»: «Когда есть такие футболисты как Милевский и Нойок, то просто вовремя откройся – и все. Лаптев, правда, иногда мешает»

04.05.2020 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Геннадий Тумилович поделился мнением об игре брестского «Динамо».

 – Когда есть такие футболисты как Милевский и Нойок, то просто вовремя откройся – и все. Там тебя найдут передачей. Просто беги с закрытыми глазами. Кружева прошлогодние все-таки в штрафной у них остались. В домашних матчах так же они не полощут.

Лаптев, правда, иногда мешает. Наконец-то забил – невероятный гол. С линии бил, блин, я думал, что не попадет. Удивительно. Когда такие кружева у Бреста идут, то Лаптева лучше в обороне оставлять, – сказал Тумилович в эфире «Белраусь 5».

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!

 
Теги: Брест
 
 
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