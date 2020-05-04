Тумилович о брестском «Динамо»: «Когда есть такие футболисты как Милевский и Нойок, то просто вовремя откройся – и все. Лаптев, правда, иногда мешает»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист поделился мнением об игре брестского «Динамо».

– Когда есть такие футболисты как Милевский и Нойок, то просто вовремя откройся – и все. Там тебя найдут передачей. Просто беги с закрытыми глазами. Кружева прошлогодние все-таки в штрафной у них остались. В домашних матчах так же они не полощут.

Лаптев, правда, иногда мешает. Наконец-то забил – невероятный гол. С линии бил, блин, я думал, что не попадет. Удивительно. Когда такие кружева у идут, то Лаптева лучше в обороне оставлять, – сказал Тумилович в эфире «Белраусь 5».

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!