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Тумилович о брестском «Динамо»: «Когда есть такие футболисты как Милевский и Нойок, то просто вовремя откройся – и все. Лаптев, правда, иногда мешает»
04.05.2020 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
– Когда есть такие футболисты как
Лаптев, правда, иногда мешает. Наконец-то забил – невероятный гол. С линии бил, блин, я думал, что не попадет. Удивительно. Когда такие кружева у
В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!
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Тумилович о брестском «Динамо»: «Когда есть такие футболисты как Милевский и Нойок, то просто вовремя откройся – и все. Лаптев, правда, иногда мешает»
Белорусский специалист Геннадий Тумилович поделился мнением об игре брестского «Динамо».
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