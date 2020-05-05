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Хави о Месси: «Ему осталось провести 5-7 очень хороших лет. На ЧМ в Катаре он наверняка сыграет»
05.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший полузащитник
– Тебе надо стать тренером «Барселоны» до того, как Месси завершит карьеру.
– Да, это был бы плюс. Месси еще осталось пять или семь очень хороших лет. Он очень заботится о себе и сможет играть до 37, 38 или 39 лет. На чемпионате мира в Катаре он наверняка сыграет.
Что касается нынешней «Барсы», то мне она нравится, нравятся идеи Сетьена. Мне нравятся команды, играющие как у Гвардиолы, которые не возятся, а идут в атаку, – сказал
Месси в июне исполнится 33 года.
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Бывший полузащитник «Барселоны» Хави предположил, сколько лет форвард Лионель Месси еще сможет играть на высшем уровне.
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