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Геннадий Тумилович: «Лидеры, которые сейчас будут играть в еврокубках, то в таком темпе... О какой группе ЛЧ и ЛЕ можно вообще разговаривать»
04.05.2020 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
«Понимаешь, если лидеры, которые сейчас будут играть в еврокубках (
Все равно такое ощущение, даже другие матчи смотришь, что футболисты не включаются на максимум. Даже центральные защитники делают такие передачи, что пока мяч до партнера доходит, то футболисты могут пешком перемещаться: вялые, с трясущимися ногами, прием на месте, до приема мяча не посмотрит, решение принимает после приема мяча. Многие такие. Есть футболисты даже в командах-лидерах», – сказал Тумилович в эфире
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Геннадий Тумилович: «Лидеры, которые сейчас будут играть в еврокубках, то в таком темпе... О какой группе ЛЧ и ЛЕ можно вообще разговаривать»
Белорусский специалист Геннадий Тумилович поделился мнением об игре лидеров чемпионата.
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