Геннадий Тумилович: «Лидеры, которые сейчас будут играть в еврокубках, то в таком темпе... О какой группе ЛЧ и ЛЕ можно вообще разговаривать»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист поделился мнением об игре лидеров чемпионата.

«Понимаешь, если лидеры, которые сейчас будут играть в еврокубках ( , «Динамо» , минское «Динамо» и ), то в таком темпе... О какой группе ЛЧ и ЛЕ можно вообще разговаривать. Возьмем матчи БАТЭ и брестского «Динамо» – да, после Кубка. Понятно. Но когда еврокубки начнутся, то они все равно будут играть две игры в неделю.

Все равно такое ощущение, даже другие матчи смотришь, что футболисты не включаются на максимум. Даже центральные защитники делают такие передачи, что пока мяч до партнера доходит, то футболисты могут пешком перемещаться: вялые, с трясущимися ногами, прием на месте, до приема мяча не посмотрит, решение принимает после приема мяча. Многие такие. Есть футболисты даже в командах-лидерах», – сказал Тумилович в эфире «Беларусь 5».

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