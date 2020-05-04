ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Геннадий Тумилович: «Лидеры, которые сейчас будут играть в еврокубках, то в таком темпе... О какой группе ЛЧ и ЛЕ можно вообще разговаривать»

04.05.2020 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Геннадий Тумилович поделился мнением об игре лидеров чемпионата.

«Понимаешь, если лидеры, которые сейчас будут играть в еврокубках (БАТЭ, «Динамо» Брест, минское «Динамо» и «Шахтер»), то в таком темпе... О какой группе ЛЧ и ЛЕ можно вообще разговаривать. Возьмем матчи БАТЭ и брестского «Динамо» – да, после Кубка. Понятно. Но когда еврокубки начнутся, то они все равно будут играть две игры в неделю.

Все равно такое ощущение, даже другие матчи смотришь, что футболисты не включаются на максимум. Даже центральные защитники делают такие передачи, что пока мяч до партнера доходит, то футболисты могут пешком перемещаться: вялые, с трясущимися ногами, прием на месте, до приема мяча не посмотрит, решение принимает после приема мяча. Многие такие. Есть футболисты даже в командах-лидерах», – сказал Тумилович в эфире «Беларусь 5».

«Шахтер» продолжит серию побед. На викторию над «Ислочью» дают 1.78!

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ходасевич о конфликте БАТЭ и Дулуба: «У меня есть предположение, что Анатолий Капский бы этого не допустил»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика