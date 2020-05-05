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Дмитрий Герчиков: «Тумилович, конечно, эстет. Матчи «Луч-Энергии», наверное, не сравнятся с поединком «Барселоны» или «Реала»
05.05.2020 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский комментатор Дмитрий Герчиков отреагировал на слова Геннадия Тумиловича, который признался, что уснул во время матча с участием БАТЭ.
«Геннадий Тумилович, конечно, эстет. Матчи «Луч-Энергии» не сравнятся с поединком «Барселоны» или «Реала». Наверное, поэтому прикемарил на матче БАТЭ. Опять же, часовые пояса.
БАТЭ всегда тяжело играет после Кубка. Это факт. После Кубка играть тяжело. БАТЭ сейчас ротирует состав, Альшевский этого не скрывает – на скамейке остаются и Нехайчик, и Драгун. Есть какие-то шероховатости. Где-то подготовка была скомкана.
Что касается 64 лет среднего возраста… Что-то я не помню, чтобы Тумилович в 26 заканчивал в сборной – держался до последнего. Из молодых ребят уже набирается 11 человек. Вот недавно Валера Громыко
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Дмитрий Герчиков: «Тумилович, конечно, эстет. Матчи «Луч-Энергии», наверное, не сравнятся с поединком «Барселоны» или «Реала»
Белорусский комментатор Дмитрий Герчиков отреагировал на слова Геннадия Тумиловича, который признался, что уснул во время матча с участием БАТЭ.
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