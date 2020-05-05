Дмитрий Герчиков: «Тумилович, конечно, эстет. Матчи «Луч-Энергии», наверное, не сравнятся с поединком «Барселоны» или «Реала»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский комментатор Дмитрий Герчиков отреагировал на слова Геннадия Тумиловича, который признался, что уснул во время матча с участием БАТЭ.

«Геннадий Тумилович, конечно, эстет. Матчи «Луч-Энергии» не сравнятся с поединком «Барселоны» или «Реала». Наверное, поэтому прикемарил на матче БАТЭ. Опять же, часовые пояса.

БАТЭ всегда тяжело играет после Кубка. Это факт. После Кубка играть тяжело. БАТЭ сейчас ротирует состав, Альшевский этого не скрывает – на скамейке остаются и Нехайчик, и Драгун. Есть какие-то шероховатости. Где-то подготовка была скомкана.

Что касается 64 лет среднего возраста… Что-то я не помню, чтобы Тумилович в 26 заканчивал в сборной – держался до последнего. Из молодых ребят уже набирается 11 человек. Вот недавно Валера Громыко составлял сборную . Даже через год они могут сыграть. А многие из них играют в РПЛ, а не в ФНЛ, как «Луч-Энергия», – сказал Герчиков в эфире канала «Беларусь 5».

Геннадий Тумилович: «Лидеры, которые сейчас будут выступать в еврокубках, играют в таком темпе... О какой группе ЛЧ и ЛЕ можно вообще разговаривать?»