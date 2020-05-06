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А. Костицын пополнит состав "Нефтехимика"
06.05.2020 20:06 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTНападающий Андрей Костицын, который накануне прекратил сотрудничество с минским "Динамо", перейдет в нижнекамский "Нефтехимик" - об это сообщил сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на 1 год.
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Нападающий Андрей Костицын, который накануне прекратил сотрудничество с минским "Динамо", перейдет в нижнекамский "Нефтехимик" - об это сообщил сайт...
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